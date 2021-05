Cais Embarcadero está pronto e abre dia 18 para primeiros visitantes

A área de lazer do Cais Embarcadero, na orla do Guaíba, em Porto Alegre, vai finalmente abrir. Dia 18, próxima terça-feira, será dada a partida no empreendimento, que é o primeiro a movimentar em quase duas décadas a área do Cais Mauá, que deixou de ser porto operacional em 2005.

Os empreendedores do Embarcadero programaram o que se chama de soft opening, quando o fluxo é mais limitado e controlado, que também será uma marca em meio à pandemia, devido a restrições de número de frequentadores simultâneos. Pelas regras do distanciamento controlado (bandeira vermelha) em vigor, o acesso deve ser de 25% da capacidade.

Na semana da abertura, serão dois públicos que vão ser os primeiros frequentadores. Um formado por convidados dos estabelecimentos e imprensa, poderá andar pelos espaços e aproveitar os cinco restaurantes que ficam de frente para o Guaíba, e outro que poderá fazer reserva por meio do aplicativo GET IN, que pode ser acesso na AppleStore e GooglePlay. A seleção é por meio das operações gastronômicas.

"Esse sistema faz parte do planejamento de abertura gradual definido pelo Cais Embarcadero e, por enquanto, a expectativa é que ele fique em vigor por tempo indeterminado", orienta o empreendimento, em nota. A expansão para mais fluxo vai depender da evolução das medidas de flexibilização da pandemia.

Espaços para passeio e alimentação ganharam paisagismo nas áreas internas. Fotos: Melt Image Builders/Divulgação

Esta semana foram feitos os testes finais, como da rede de gás para o funcionamento das operações de alimentação, concentradas na Travessa Pôr-do-Sol, de frente para o lago. Esta área é formada pelo conjunto de contêineres pretos, imagem visualizada por quem passeia pelo Guaíba, por exemplo, nos roteiros dos barcos de turismo. Também sao finalizidos detalhes de paisagismo.

A operação de lazer vai estrear sem a oferta de 500 vagas do estacionamento no acesso pelo Muro da Mauá. Esta semana a concorrência feita pelo Estado para explorar a área teve nova rodada com definição de um vencedor , que terá 10 dias para assinar o contrato.

Nos espaços, estarão desde restaurantes até lojas e área náutica.A Travessa Pôr-do-Sol abriga os restaurantes 0BARRA9, Press, Isoj Sushi, Wills Bar e Cantina Famiglia Facin. Na esplanada e nas áreas de passeio, ficarão Ô Xiss, Just Cold Creamery, Oakberry Açaí Bowls, E! Sucos, Kioske do Pirata, Café 3 Corações, Just Cold Creamery, Lara Poc Pipocas Gourmet, Cachorro Gourmet e Pompeia.

Marca do empreendimento já está instalada no gramado e ao lado do passeio que fica de frente para o Guaíba

Foram pelo menos 14 meses de espera. A iniciativa foi lançada em 2019 , após acordo com os ex-concessionários e com aval do Estado, já que não teve concorrência para ocupar o trecho do cais, próximo à Usina do Gasômetro. No começo de 2020, já com as obras andamento, o espaço chegou a ser projetado para estrear no aniversário da Capital. Depois teve adiamento para abril, data que foi cancelada em março, com a eclosão da crise sanitária do novo coronavírus.

De 2011 a 2019, a concessão ao setor privado para revitalização do conjunto arquitetônico dos armazéns e construção de shoping center e outras operações acabou frustrada. O governo estadual rescindiu o contrato com o consórcio Cais Mauá do Brasil, que não tirou do papel seus planos, e agora estuda novo modelo e projeta relançar a área para disputa do setor privado no começo de 2022.

VÍDEO: Imagens mostram reta final da preparação do Cais Embarcadero

O que está previsto na área do Cais Embarcadero Multiverso Experience: Espaço tecnológico e imersivo, mesclando galeria de arte e cinema 360º (espaço não vai abrir na estreia devido a regras da pandemia). Praça Náutica: CelebraNau montará espaço para pequenas embarcações de esporte e recreio. Alimentação e lazer: Travessa Pôr do Sol abrigará os restaurantes 0BARRA9, Press, Isoj Sushi, Wills Bar e Cantina Famiglia Facin. Na esplanada e áreas de passeio, ficarão Ô Xiss, Just Cold Creamery, Oakberry Açaí Bowls, E! Sucos, Kioske do Pirata, Café 3 Corações, Just Cold Creamery, Lara Poc Pipocas Gourmet, Cachorro Gourmet e Pompeia. Empreendimento poderá operar por 55 meses na área O complexo foi anunciado em 2019, em acordo com os antigos concessionários da revitalização do Cais Mauá, o consórcio Cais Mauá do Brasil, e DCSET Group e Tornak Holding, sócias na Embarcadero Empreendimentos. O contrato com o consórcio foi rescindido pelo governo, já que, após dez anos da assinatura não havia sido executado. Em 2020, houve acerto entre o Cais Embarcadero e o Estado para permanecer na área por 55 meses . Os empreendedores vão pagar pelo uso um percentual da receita da operação. A Porto RS, que faz a gestão do Cais Mauá pelo governo estadual, deve usar os recursos, que só vão ingressar após a abertura, na manutenção e conservação dos armazéns, bastante deteriorados, e área em torno, tomada, em parte, por mato. Projeto prevê loja conceito chamada de Pompéia Embarcadero, alvo de questionamento do MPC. Imagem: Marcelo Braga Arquitetura/Divulgação A operação de uma loja da rede Pompéia, varejo de moda, única o mix do espaço, foi questonada pelo Ministério Público de Contas (MPC). O MPC alega que o contrato do Cais Embarcadero com o Estado não contemplaria comércio. O assunto será analisado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Por nota, os empreendedores informaram que souberam da "medida cautelar solicitada pelo Ministério Público de Contas pelas redes sociais". "Embora se respeite a posição e a interpretação dada pelo MPC, estamos tranquilos de que nosso projeto e os contratos deles decorrentes obedecem integralmente a concessão de uso onerosa celebrado com a Superintendência de Portos RS", afirma o grupo. O contrato prevê que as operações devem ter pequeno porte. A Pompéia Embarcadero é definida como loja-conceito e ocupará um contêiner.