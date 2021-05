Randon atinge receita trimestral recorde de R$ 1,9 bilhão

O primeiro trimestre do ano de 2021 resultou em números históricos para as Empresas Randon, que registraram receita líquida consolidada de R$ 1,9 bilhão. O desempenho positivo, com crescimento de 64% em relação ao primeiro trimestre de 2020, foi impulsionado pela demanda aquecida de setores ligados ao agronegócio e a venda de bens de consumo. Além disso, o câmbio favorável e as aquisições de novas empresas contribuíram para o melhor trimestre dos 72 anos da companhia.

Com esse avanço, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 134 milhões, um avanço de 4.376% sobre os R$ 2,99 milhões registrados no primeiro trimestre de 2020, quando o grupo sofreu os impactos da pandemia global de Covid-19. Além disso, a companhia apresentou aumento de 5,2 pontos percentuais na margem bruta consolidada, atingindo 26,8% no primeiro trimestre de 2021.

Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado foi de R$ 349 milhões, aumento de 226,5% no comparativo com o primeiro trimestre de 2020. A margem Ebitda foi de 18,3%, acréscimo de 9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.

“O desempenho satisfatório que a companhia vem apresentando nos últimos meses também está conectado ao constante investimento em inovação e novas tecnologias, o que contribui diretamente para a melhoria de eficiência e de produtividade. Isso também foi percebido neste primeiro trimestre de 2021, período em que consolidamos movimentos importantes feitos pela empresa, incluindo resultados do nosso processo de transformação cultural e digital”, destaca o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon.

Para a companhia, o primeiro trimestre foi mais um período de crescimento de mercado, impulsionado por segmentos que seguem em recuperação e em expansão. É o caso da produção de caminhões, que apresentou aumento de 34% na comparação com o primeiro trimestre de 2020, chegando a mais de 33 mil unidades. O mercado de semirreboques acompanhou esse movimento e apresentou crescimento de 61,8% nas vendas, no mesmo comparativo, com 21.296 unidades emplacadas nos três primeiros meses do ano.

“O impacto positivo da retomada econômica em diferentes geografias e o câmbio favorável para as exportações também contribuíram para o desempenho positivo no início do ano. Além disso, neste trimestre, já foi possível somar as receitas das novas empresas adquiridas recentemente como Nakata, Fundituba e CNCS”, salienta o CFO das Empresas Randon, Paulo Prignolato.

Escassez de matéria-prima

A pressão nas cadeias de abastecimento de insumos e de matéria-prima, principalmente o aço, exigiu um esforço adicional para garantir a produção, atender a forte demanda de mercado e atenuar os efeitos da inflação nos custos. Desde o segundo semestre de 2020, as Empresas Randon vêm atuando para garantir o fornecimento de suas matérias-primas, negociando com fornecedores e realizando compras de forma estratégica. “Vivemos hoje em um cenário extremamente desafiador em relação ao abastecimento de insumos e inflação de matéria-prima. Seguimos trabalhando para evitar problemas de escassez na produção da companhia, mas esse é um dos pontos de maior atenção para os próximos trimestres”, reforça Prignolato.

Investimentos

Os investimentos do trimestre somaram R$ 122,8 milhões e foram destinados, principalmente, para automação industrial, expansão da filial Randon Araraquara, integralização de capital no Banco Randon e investimentos não orgânicos nas empresas controladas indiretas CNCS e Ferrari.