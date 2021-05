Pedido de renovação da concessão da Ecosul recebe múltiplas críticas

Ao anunciar que pretende solicitar ao governo federal a ampliação de seu contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, a Ecosul abriu as cancelas para críticas de diferentes entidades do setor logístico do Estado.

E, nem mesmo o governo gaúcho, que no momento investe nas parcerias público-privadas para melhorar a malha rodoviária, apoiou a proposta de manutenção da empresa na administração das rodovias federais em que atua, como a BR-116.

O Polo Rodoviário de Pelotas possui hoje cinco praças de pedágio e 457,3 quilômetros de extensão, sendo composto pelas rodovias BR-116 - entre Camaquã, Pelotas e Jaguarão, um total de 260,5 quilômetros - e BR-392 - trecho de 196,8 quilômetros, que corta as cidades de Rio Grande, Pelotas e Santana da Boa Vista.

Setcergs e Fetransul (que representam empresas transportadoras), Fecam (representante dos caminhoneiros) e a Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado avaliam que, primeiramente, a renovação seria ilegal. Isso porque a Ecosul já teve seu contrato prorrogado anteriormente e a legislação prevê a possibilidade de apenas um prazo extra.

A sugestão de redução no preço de pedágio, mas com a implantação de mais praças de cobrança, igualmente é alvo de críticas de empresas e profissionais do transporte. A Fecam por, exemplo, diz que usuários que percorrerem trechos maiores pagaram até mais do que hoje. A proposta previamente apresentada pela Ecosul, diz o secretário Leonardo Busatto, é bastante "tímida" e sem nenhuma "viabilidade técnica e jurídica".

De acordo com o secretário, para que a concessão da Ecosul fosse novamente ampliada seria necessária uma alteração na lei e uma discussão bastante ampla, passando pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Busatto diz, ainda, que o próprio governo federal já indicou que é praticamente impossível do ponto de vista jurídico que esta renovação prospere.

"Em mais alguns meses a União deve apresentar a modelagem da concessão para os trechos ainda não concedidos e que estão sendo duplicado a passos muito lentos, assim como da BR-290. Ou seja ,o próprio governo federal já tem seus estudos sobre uma nova concessão dos trechos que a própria Ecosul está propondo", explica o secretário.

Proposta tem problemas considerados "intransponíveis"