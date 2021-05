Lucro líquido do Banrisul atinge R$ 278,9 milhões no primeiro trimestre, com alta de 8,3%

O Banrisul registrou, no primeiro trimestre de 2021, um lucro líquido de R$ 278,9 milhões, 8,3% acima do registrado no mesmo período de 2020. Esse foi o segundo melhor resultado para um primeiro trimestre na história do banco, depois do lucro recorde de R$ 319,9 milhões nos primeiros três meses de 2019.

Segundo o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, apesar dos efeitos da pandemia de Covid-19 e de seu recrudescimento com a segunda onda de contágios, a partir de março deste ano, o bom resultado no trimestre foi obtido graças a um menor fluxo de despesas com provisões para perdas de crédito, que caíram 56,25%, para R$ 129,757 milhões no período. A inadimplência de 90 dias ficou em 2,42%, menor do que os 3,37% do primeiro trimestre de 2020.

Outro fator atribuído para o desempenho do período foi o crescimento da carteira de crédito rural, que chegou a R$ 3,5 bilhões, montante 27,5% maior do que os R$ 2,7 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2020. “Tivemos conjuntura muito favorável, uma safra recorde de grãos, com mais de 20 milhões de toneladas de soja, além de uma combinação rara de preços internacionais muito altos e o dólar muito valorizado em relação ao real. Isso tem um impacto que deve se irradiar em toda a economia gaúcha”, explicou Coutinho.

Somente no primeiro trimestre de 2021 foram contratadas 3.307 novas operações de crédito rural, com volume total de R$ 531,8 milhões. Desses totais, 3.128 operações e R$ 320,0 milhões referem-se a operações com pessoas físicas, e 179 operações e R$ 211,8 milhões a pessoas jurídicas.

O bom resultado dos financiamentos rurais foi um dos principais fatores para que a carteira total de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36,9 bilhões em março de 2021, com crescimento de R$ 666,4 milhões ou 1,8% nos 12 meses.

O crédito comercial pessoa física apresentou aumento de R$ 301,9 milhões nos 12 meses, alcançando R$ 21,9 bilhões em março de 2021. A evolução foi influenciada especialmente pelo crescimento do saldo das operações de crédito consignado, que totalizaram R$ 16,9 bilhões em março de 2021.

Já as operações de crédito comercial pessoa jurídica apresentaram saldo de R$ 6,3 bilhões em março de 2021, com incremento de R$ 133,1 milhões ou 2,2% em relação a março de 2020, devido, principalmente, às linhas de capital de giro, diante do aumento dos volumes concedidos em linhas emergenciais de acesso ao crédito, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC).

Além disso, Coutinho destacou a a redução das despesas administrativas, que caíram 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020, chegando a R$ 459 milhões. Em parte, a queda é resultado do Plano de Desligamento Voluntário (PDV), que teve adesão de 903 funcionários, e do programa de reestruturação do banco.

Desde junho de 2019, o Banrisul já fechou 14 agências e 30 pontos de atendimentos (PAs), sendo que duas agências foram transformadas em PAs. Com isso, o número de agências do Banrisul passou de 519, em junho de 2019, para 502 em março de 2021. “Em breve, com a diretoria aprovando, devemos ter uma nova onda de reestruturações de nossa rede de agências”, afirmou o presidente do Banrisul.

O patrimônio líquido alcançou R$ 8,6 bilhões em março de 2021, aumento de R$ 512,2 milhões ou 6,3% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 95,4 bilhões em março de 2021, incremento de 14,6% em relação ao registrado em março de 2020, ampliação proveniente, em especial, do crescimento na captação de depósitos. Os recursos captados e administrados alcançaram saldo de R$ 78,6 bilhões em março de 2021, aumento de 8,3% em relação ao mesmo mês de 2020. Estes recursos são compostos, principalmente, por depósitos a prazo, recursos de terceiros administrados e depósitos de poupança..

