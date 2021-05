Multisom inaugura novo layout de lojas e investe na experiência dos consumidores

Adquirida pelo Grupo Schumann em 2019 , a rede que já contou com 83 lojas atualmente tem 31 operações no Estado, onde está passando por uma revitalização, que iniciou pela mudança da logomarca e modernização do lauyout de loja física. Uma delas já pode ser vista no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, na esquina da rua dos Andradas com a Uruguai. Especializada na venda de instrumentos musicais, acessórios e tecnologia, a Multisom está de cara nova em pelo menos seis unidades do Rio Grande do Sul., a rede que já contou com 83 lojas atualmente tem 31 operações no Estado, onde está passando por uma revitalização, que iniciou pela mudança da logomarca e modernização do lauyout de loja física. Uma delas já pode ser vista no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, na esquina da rua dos Andradas com a Uruguai.

As novas unidades contam com áreas focadas na experiência do consumidor, a exemplo de espaços dedicados a testes dos produtos antes da compra, como a experiência gamer, para jogos e acessórios; e cabine de som para escutar música e conferir outros produtos sonoros.

Desde o segundo semestre de 2020, já foram repaginadas as operações de Lajeado, Santa Cruz, Bento Gonçalves, Chapecó, Porto Alegre (no Shopping Iguatemi, e nas ruas Dr. Flores e Andradas) e de Santa Maria, sendo que a última foi inaugurada na última sexta-feira (7). Segundo a assessoria de imprensa do Grupo Schumann, a próxima loja a abrir as portas na nova versão é a unidade de São Leopoldo. A ação está prevista para o dia 11 de junho.

Devido ao incremento em vendas online, por conta da pandemia de Covid-19, também houve mudanças no espaço digital da marca, que conta agora com novo site, comercializações pelo WhatsApp e aumento do time de vendedores digitais. "A Multisom passa por uma grande evolução com nova identidade visual e novo layout, tanto das lojas quanto no site", destaca o presidente do Grupo Schumann, André Schumann. "Todas essas mudanças visam atender cada dia melhor nossos clientes e também estão alinhadas com ampliação do portfólio de produtos e da região de atuação".

Acompanhando a tendência do varejo, a nova Multisom também oferece aos consumidores a opção de comprar no site e retirar o produto na loja ou receber em casa. "Para Porto Alegre e Região Metropolitana, a entrega é realizada em até 24 horas, ou se o cliente preferir, pode retirar na loja, com frete grátis", informa a assessoria de imprensa do Grupo. Outro serviço que a marca disponibiliza é o Play no Zap. Para receber esse atendimento remoto é preciso acessar o site (lojas.multisom.com.br), para que, por meio de geolocalização, o cliente seja direcionado para o contato da loja mais próxima - depois disso, uma aba abre conversa direto pelo aplicativo WhatsApp.