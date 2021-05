Leilão da CEEE-T é marcado para 29 de junho

Em meio a uma batalha judicial para confirmar o repasse da CEEE-D (braço de distribuição do grupo) para a Equatorial Energia (nesta quarta-feira, 12, uma liminar suspendeu a homologação de venda da estatal, que foi arrematada por R$ 100 mil em certame realizado no final de março), o governo gaúcho já marcou data para o leilão da CEEE-T (responsável pela área de transmissão da estatal): 29 de junho. Neste dia, às 11h, será feita a abertura das propostas econômicas pela companhia, na B3, em São Paulo.

O prazo da entrega dessas propostas foi definido para o dia 25 de junho, das 9h às 12h. O preço mínimo estipulado pelos cerca de 66% do capital social que a CEEE-Par (holding controlada pelo governo gaúcho) detém na transmissora foi de R$ 1,69 bilhão. Um ponto que chama a atenção é a diferença quanto ao preço mínimo determinado para a CEEE-D, que foi apenas R$ 50 mil. A explicação para esse fato é que a CEEE-T é uma empresa muito mais saudável financeiramente que a distribuidora.

A área de transmissão é responsável pela movimentação de grandes volumes de energia, operando empreendimentos de alta tensão. A CEEE-T possui 56 subestações, que alcançam potência instalada própria de 10,5 mil MVA, e atua com outras 18 unidades. A empresa também é responsável pela operação e manutenção de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão (5,9 mil quilômetros próprios).

Em reunião na tarde desta quarta-feira, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, uma comitiva do governo do Estado discutiu com representantes da instituição financeira o andamento de projetos de privatizações, parcerias público-privadas (PPPs) e concessões que estão sendo estudadas em conjunto. Um dos destaques foi justamente a confirmação de que o edital para o leilão da CEEE-T seria lançado neste mesmo dia.

"O Rio Grande do Sul tem a maior carteira de projetos de PPPs, privatizações e concessões entre todos os estados", ressaltou o governador Eduardo Leite. Depois da publicação do edital da CEEE-T, mais adiante, será divulgado o edital para venda do braço de geração da companhia, a CEEE-G. Além das privatizações das subsidiárias da CEEE, o governo atualizou o andamento de projetos como o Cais Mauá, as concessões de rodovias e as PPPs de presídios, da Corsan e de parques, entre outras iniciativas, como ativos imobiliários do Estado. Alguns dos projetos, como as concessões rodoviárias, estão em estágio avançado.

Jefferson Klein