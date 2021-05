Decisão da justiça revive projeto termelétrico bilionário em Rio Grande

Depois de vários reveses, o projeto da Termelétrica Rio Grande, que prevê absorver um investimento de cerca de R$ 4 bilhões, tem um motivo para reacender as esperanças que sairá do papel. A 2ª Vara Federal de Rio Grande determinou que sejam suspensas as decisões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que revogaram a outorga de autorização do empreendimento.

Devido a atrasos no cronograma das obras, que enfrentaram problemas quanto à liberação do licenciamento ambiental, a outorga do projeto da usina, que está associada a uma planta de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL), foi revogada pelo órgão regulador em 2017. Em junho do ano passado, a Aneel negou o pedido de reconsideração da sua posição. Em várias ocasiões, empreendedores, governo do Estado, prefeitura de Rio Grande e Fiergs tentaram reverter o cenário, sem sucesso, até essa recente decisão da Justiça que respondeu à ação cuja autora é a própria Termelétrica Rio Grande, representada pelo escritório Silva Pinto Advogados – Advocacia Empresarial.

A decisão, assinada pelo Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia, estabelece novo cronograma para etapas que a térmica a ser implementada na Metade Sul gaúcha precisa cumprir. Foi estabelecido como limite para a obtenção da Licença Ambiental de Instalação (LI) do empreendimento o dia 5 de novembro de 2021 e o começo das obras civis da estrutura deve ocorrer até 26 de dezembro deste ano. A geração comercial de energia está prevista para maio de 2024.

O cronograma inicial do contrato da termelétrica de 1.238 MW de capacidade instalada (cerca de um terço da demanda elétrica do Rio Grande do Sul) previa a operação da planta até janeiro de 2019. O complexo venceu em 2014 um leilão de energia para comercializar a sua geração. No entanto, a Aneel alegou dificuldades dos empreendedores em cumprir o cronograma de construção da unidade para revogar a outorga da iniciativa. O projeto foi originalmente conduzido pelo grupo gaúcho Bolognesi, que possui um acordo de transferência dos direitos da térmica para a companhia espanhola Cobra. Entretanto, esse acerto está vinculado à homologação da outorga por parte da agência. Os empreendedores não estão se manifestando sobre a decisão judicial, no momento.