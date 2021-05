Estacionamento no cais de Porto Alegre tem nova administradora

A segunda tentativa realizada pelo governo estadual para cessão da área de 22.362 metros quadrados localizada no Cais de Porto Alegre, destinada ao estacionamento, teve o resultado homologado e publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (11).

A empresa SC Remoções e Guarda de Veículos Eireli, com sede na cidade de Capivari de Baixo, em Santa Catarina, ofereceu o valor mínimo exigido no edital, de R$ 2,29 por metro quadrado, e foi a vencedora do certame organizado no dia 16 de abril pela Subsecretaria Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

O pregão eletrônico contou com a participação de três empresas interessadas. Com a homologação do resultado, a Superintendência do Porto de Rio Grande, órgão do governo estadual que demandou a licitação, está autorizada a contratar a vencedora, que terá um prazo de dez dias úteis após formalmente convocada para assinar o contrato.

Com o resultado, a empresa poderá explorar o espaço pelo período de 48 meses e deverá ofertar um mínimo de 500 vagas de estacionamento no espaço localizado nas proximidades da Usina do Gasômetro, na Orla do Guaíba. Com a cessão da área, o Estado arrecadará R$ 2,45 milhões.