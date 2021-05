Porto Alegre reverte tendência de queda da inflação em abril e tem alta de 0,42%

A tendência de queda mostrada nas últimas semanas de abril no Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de Porto Alegre mudou na primeira semana de maio, revelou a Fundação Getulio Vargas (FGV). A inflação da capital gaúcha variou 0,42%, uma alta de 0,17 ponto percentual na comparação com a semana de fechamento de abril. No geral, o IPC-S ficou em 0,33%.