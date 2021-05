Granol recebe escritura deárea do governo do Estado

O governo concluiu a transição da área de 46 hectares do Estado à Granol, em Cachoeira do Sul, aguardada há 15 anos. Como resultado, a empresa, uma das maiores companhias do setor de biodiesel do Brasil, retomou de forma plena as atividades industriais, que estavam reduzidas desde 2018. Em ato restrito e com rigorosos protocolos sanitários, o governador Eduardo Leite, junto de secretários e lideranças regionais, fez a entrega oficial da escritura de terras subsidiadas, permitida devido à concessão de incentivo financeiro via Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi).

"Estamos celebrando a entrega de uma escritura com 15 anos de atraso. É muito tempo. É por isso que está na Assembleia Legislativa um projeto de lei do nosso governo para reforma do programa estadual de distritos industriais, com o objetivo de desburocratizar todo esse processo para as áreas industriais do Estado serem mais rapidamente entregues, com menor burocracia, para gerarmos o desenvolvimento que esperamos delas", destacou o governador.

Os investimentos da Granol na área, em Cachoeira do Sul, somam cerca de R$ 450 milhões. Com a retomada plena das atividades, em março, a empresa ampliou o quadro de funcionários em 68%, chegando hoje a 345 colaboradores. A capacidade de produção diária no município é de 2 mil toneladas de soja, além de 933 metros cúbicos de biodiesel e de 100 toneladas de glicerina bidestilada grau fármaco. "Temos aqui uma das indústrias mais modernas em termos de competitividade no programa de biodiesel nacional, o que também depende de medidas governamentais, e o governador e a Secretaria da Fazenda têm sido muito sensíveis para que o Estado se mantenha competitivo e na liderança nacional em produção de biodiesel", afirmou o sócio-diretor Industrial da Granol, Juan Diego Ferrés.

O RS é o maior produtor de biodiesel do Brasil (26% do total nacional), e a Granol, uma das maiores do setor do país, com 1.182 milhões de litros por ano.