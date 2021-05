Algar Telecom anuncia a compra da Vogel por até R$ 600 milhões

A mineira Algar Telecom anunciou hoje a compra da Vogel, também do setor de telecomunicações, por até R$ 600 milhões. Com a aquisição, feita por meio da sua subsidiária, a Algar Soluções em TIC S.A, a companhia passa a ter uma rede de mais de 110 mil km de fibra óptica e receberá 3,4 mil clientes corporativos.

"Esta aquisição está alinhada à estratégia de crescimento da Algar Telecom, que abrange sua expansão geográfica por meio da oferta de soluções integradas de Telecom e TI com foco no segmento de micro e pequenas empresas e clientes corporativos", afirma a companhia, em fato relevante.

A rede adquirida é complementar à da companhia nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Já a Vogel está presente em locais compatíveis com os mercados-alvo da Algar e de difícil acesso para novas construções. Segundo a Algar, isso permitirá uma expansão imediata da Algar Telecom para essas novas localidades.

Ainda conforme fato relevante, a transação prevê a aquisição de no mínimo 85,2% a 100% do capital social da Vogel, que oferta serviços de conectividade de alta capacidade, com foco em empresas e o segmento de atacado. Presente em 150 cidades, a empresa possui uma rede de cerca de 27 mil km de fibra óptica em regiões com potencial de consumo de telecom e TI.

A concretização da transação está sujeita a condições precedentes, incluindo o aval de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), além do não exercício do direito de preferência pelos atuais acionistas minoritários da controladora da Vogel.

"Esta aquisição está alinhada à estratégia de crescimento da Algar Telecom, que abrange sua expansão geográfica por meio da oferta de soluções integradas de Telecom e TI com foco no segmento de micro e pequenas empresas e clientes corporativos", afirma a companhia, em fato relevante.

Agência Estado