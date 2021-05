Taurus registra lucro de R$ 68,1 milhões no primeiro trimestre

A fabricante de armas Taurus informou nesta sexta-feira (7) que encerrou o primeiro trimestre de 2021 com um lucro líquido R$ 68,1 milhões, revertendo prejuízo de R$ 157,1 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Esse foi o quarto trimestre consecutivo em que a companhia registra lucro líquido.

A Taurus alcançou novo recorde de Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e de sua margem: R$ 175,7 milhões, aumento de 269,1% em comparação com o 1º trimestre de 2020, com margem de 31,9%, que supera a margem do mesmo trimestre do ano passado em 16,9 pontos percentuais. A companhia chegou ao quarto trimestre consecutivo de lucro líquido, com R$ 68,1 milhões no trimestre.

Segundo a companhia, a maior rentabilidade está relacionada com novos produtos, processos de produção adotados, ganho de escala e maior produtividade na fábrica do Brasil e aumento da capacidade produtiva nos EUA, gerando maior diluição dos custos, além da manutenção do controle sobre as despesas operacionais,

Nos primeiros três meses de 2021 a Taurus produziu o maior volume de armas da sua história em um trimestre. Foram 492 mil armas produzidas em suas duas unidades, a de São Leopoldo (RS) e a da Geórgia, nos Estados Unidos. A unidade norte-americana fabricou 175 mil armas no trimestre, quase 300% acima do volume registrado no 1º trimestre de 2020.

Segundo a companhia, o mercado segue em aquecimento. Atualmente a Taurus tem pedidos para 2,3 milhões de armas.

No 1º trimestre de 2021, a companhia vendeu 498 mil unidades de armas, o que proporcionou uma receita de R$ 512,5 milhões. Somando a receita obtida com a venda de M.I.M (sigla em inglês para Metal Injection Molding) e de capacetes, a receita líquida da Taurus no trimestre totalizou R$ 551,1 milhões, valor 74% maior do que os R$ 316,8 milhões registrados no mesmo período de 2020.

"Vamos seguir firmes com nossa estratégia, que vem se mostrando acertada, olhando sempre à frente e trabalhando para continuar crescendo, em linha com o nosso plano estratégico de negócio. Temos novos projetos em andamento e outros a iniciar. Com a geração de caixa vamos, além de reduzir nossa alavancagem financeira, investir forte em Capex e nos manter atentos a oportunidades que possam surgir no mercado", afirma o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs.

Em 2022, a produção dos carregadores com a marca Taurus será transferida para o condomínio industrial que está sendo construído no terreno da companhia em São Leopoldo, onde se instalarão também outros importantes fornecedores estratégicos. A previsão de conclusão das obras do projeto do condomínio é no início do 4º trimestre de 2021 e o começo da operação será imediato, com pleno funcionamento em janeiro de 2022.