Venda de imóveis registra alta em Porto Alegre em março

Um total de 744 unidades imobiliárias foram vendidas no mês de março em Porto Alegre, com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 330 milhões. A velocidade de vendas (relação das vendas sobre a oferta) de imóveis novos foi de 10,3% no mês de março. Os valores são um aumento em comparação com o mês de fevereiro, no qual se venderam 216 unidades, no valor de R$ 175 milhões e velocidade de vendas de 3,1%. Os dados são do novo Panorama do Mercado Imobiliário de Porto Alegre, elaborado e publicado mensalmente pelo Sinduscon-RS em parceria com a Alphaplan Inteligência em Pesquisas, especializada em projetos imobiliários, e a plataforma Órulo.

Ao todo, foi registrado em março um estoque de 6.629 unidades e 333 empreendimentos, com um total de R$ 5.194 milhões em VGV, sendo o valor médio por metro quadrado de R$ 11.110,00. Nesse universo, o residencial vertical participa com 65%, a Casa Verde Amarela com 18%, o comercial com 12%, e as unidades horizontais com 5%. Quanto ao estágio de obra do estoque, 21% das unidades em oferta estão na planta, 40% em obra e 39% concluídas.

As unidades verticais representaram 39% do total vendidos em março deste ano, com 293. A maior parte é de apartamentos de dois dormitórios, que representam 34% do total, seguidos de estúdios (28%) e de apartamentos de três dormitórios (26%).

Os cinco bairros campeões de vendas foram Jardim Lindóia com 55 unidades, Jardim Botânico com 53, Rio Branco com 32, Petrópolis com 31 e Moinhos de Vento com 20. Ao todo, esses cinco bairros concentraram 68% das vendas no mês.

Os imóveis do programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal representaram 50,40% das vendas no mês, com a negociação de 375 unidades, sendo 201 desse total vendido em fase de lançamento. No total, 42% das vendas do mês foram de imóveis em lançamentos, 32% em construção e 27% prontos.

A pesquisa também registrou o lançamento de 3.183 unidades em período de 12 meses fechados em março de 2021. Desse total, 67% são unidades residências verticais (2.126), 31% na Casa Verde e Amarela (988) e 2% em unidades horizontais (69).