Rede RS Indústria 4.0 lança portal com diagnóstico

www.redeindustria40.com.br A Rede RS Indústria 4.0 lançou o portal. Conduzida pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), por meio do Conselho de Inovação e Tecnologia (Citec), a Rede tem como objetivo reunir informação e conhecimento para difundir a cultura 4.0 no Rio Grande do Sul.

O principal objetivo da Indústria 4.0 é conectar dados da empresa e transformá-los em informações valiosas, criar processos mais eficientes e voltar o capital humano para funções de planejamento e análise. Segundo a Fiergs, esse é um caminho que vem sendo trilhado mundialmente e de forma irreversível. "Há uma tendência gradual de que os sistemas convencionais de produção se tornem obsoletos. Neste sentido, é preciso engajar a indústria brasileira no movimento em direção à Indústria 4.0, que significará um salto de produtividade e desenvolvimento no setor", afirma a federação.

No site é possível realizar um diagnóstico, para saber em que fase da jornada 4.0 está a indústria. Os dados informados serão de uso da Rede e do Senai e não serão compartilhados com terceiros. Além disso, o portal conta com conteúdo e notícias referentes a essa revolução industrial, apresentando as tecnologias habilitadoras e seus fornecedores no Estado.