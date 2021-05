PF apura venda de dados de clientes vazados por funcionário da Caixa

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (6) a Operação Data Venditionis, que apura a venda de dados sigilosos de clientes da Caixa Econômica Federal quer teriam sido vazados por um funcinário para uma financeira.

Buscas e aprensão de documentos e equipamentos ocorreram nas primeiras horas da manhã em Porto Alegre na sede da financeria, cujo nome não foi divulgado pela PF, e em duas residências.

Denúncia feita em janeiro de 2021 à Ouvidoria da corporação deu as pistas da ilegalidade. A PF afirma que o funcionário do banco é "suspeito de comercializar informações sobre empréstimos consignados para uma financeira de Porto Alegre". A operação apura crimes de violação de sigilo funcional e corrupção ativa e passiva.

Pelo 127 clientes no Rio Grande do Sul e nos estados do Amazonas, de Santa Catarina e do Paraná teriam tido a violação de dados. Segundo a investigação, os contratos de empréstimo eram transferidos para a financeira a partir do acesso a informações repassada pelo servidor.

A prática irregular, diz a PF, gerou prejuízo ao banco, devido à perda de operações com clientes, e expôs informações pessoais.