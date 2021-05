Porto Alegre terá primeira loja oficial da NBA ainda no primeiro semestre

Porto Alegre se prepara para abrigar a primeira unidade da NBA Store no Rio Grande do Sul. A loja deve ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2021, até junho, e será instalada no BarraShoppingSul.

O anúncio de expansão da rede no país foi confirmado nesta quarta-feira (5) pela NBA e inclui uma segunda unidade em Fortaleza. O Brasil é o terceiro maior mercado de varejo da NBA fora dos Estados Unidos. Com as novas inaugurações, a NBA chegará a 12 unidades no País até julho. Atualmente, nove lojas estão em operação.

O espaço em Porto Alegre terá 110 metros quadrados e será a segunda unidade da rede na região Sul. A primeira fica em Curitiba, no Paraná.

Um megaloja de 1,2 mil metros quadrados, no Morumbi Town, em São Paulo, também está saindo do papel e será a quarta maior do mundo. A previsão de abertura é para julho.

A loja da NBA comercializa itens licenciados e oficiais dos times que disputam a elite o basquete norte-americano. Regatas das equipes, vestuário, bolas, bonés e outros acessórios estão entre os produtos mais procurados.