União lança nesta quinta-feira edital de concessão da Floresta Nacional de Canela

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O edital para a concessão da Floresta Nacional de Canela, no Rio Grande do Sul, será lançado nesta quinta-feira (6) pelo ministério do Meio Ambiente. Localizada na serra gaúcha, a área soma 563,5 hectares de Mata Atlântica e em tempos normais recebe cerca de 40 pessoas por dia.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Canela, Jackson Müller, o município colaborou com sugestões para fomentar o ecoturismo no local, dentro a proposta federal de Parceria Público-Privada, em parceria com Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Müller diz que as expectativas da prefeitura são de expansão significativa dos investimentos privados no local e da ampliação consciente e sustentável do número de visitantes na área.

“Hoje, há carência de estrutura, de vias adequadas de acesso, e ainda assim o pessoal busca sempre fazer trilhar e conhecer a Flona de Canela, como é chamada”, opina Müller.

No fina do ano passado a União já havia lançado o edital para concessão dos parques nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, em Cambará do Sul.