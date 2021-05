Concessões de crédito atingem R$ 4,5 trilhões em um ano

No período de 12 meses encerrado em março de 2021, o sistema financeiro nacional concedeu R$ 4,5 trilhões em crédito, de acordo com dados do Banco Central compilados pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Segundo a entidade, o volume médio de concessões mensais, de R$ 347,3 bilhões, foi 6,3% maior do que a média de 2019, ano anterior à pandemia da covid-19.

No mês retrasado, o estoque de crédito bancário chegou a R$ 4,1 trilhões, volume recorde no País e um salto de 17,8% em relação ao estoque de fevereiro de 2020. Com este avanço, a relação entre crédito e PIB chegou a 54,4%, de acordo com a Febraban, também recorde. Anteriormente, o maior percentual, de 53,9%, havia sido atingido em 2016. Em fevereiro do ano passado, este número era de 46,7%.

O avanço dos indicadores é atribuído pela federação à busca por crédito diante da crise e aos programas emergenciais criados pelo Ministério da Economia e pelo BC ao longo do ano passado. "Ao contrário de outras crises, quando houve um recuo expressivo nas concessões, desta vez, mesmo com o forte aumento do risco nas operações de crédito e o momento extremamente desafiador e adverso, os bancos tiveram uma atuação fortemente proativa", afirma o presidente da Febraban, Isaac Sidney, em nota.

Por tomador, o crédito para pessoas jurídicas teve a maior alta, de 12,1%, para uma média de R$ 168,4 bilhões ao mês. No crédito para pessoas físicas, o aumento foi de 1,4%, para R$ 178,9 bilhões.

Os programas emergenciais de concessão de crédito, como o Pronampe e o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac-FGI), ajudaram a impulsionar os montantes. A Febraban afirma que foram 516,7 mil operações no âmbito do Pronampe, com R$ 37,5 bilhões em concessões, enquanto no Peac, as concessões foram de R$ 14,8 bilhões.