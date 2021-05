Sucesso na internet, MadeiraMadeira abre loja física em Porto Alegre

Sucesso na internet dentre um dos segmentos que mais cresceu na pandemia, o de venda de itens para casa, o site MadeiraMadeira acaba de abrir sua primeira loja física em Porto Alegre. A unidade, que também é a primeira no Rio Grande do Sul, fica na avenida da Azenha.

A loja é um 'guide shop' da marca, que funciona como um mostruário dos produtos que são vendidos no e-commerce. Com a experiência de ver o móvel desejado de perto, o cliente pode fazer a compra online na própria loja, e receber o produto em casa.

A expansão offline, segundo a empresa, caminha para atender os consumidores em todos os canais possíveis. Outras 13 lojas físicas foram inauguradas no País este ano, em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina.

A MadeiraMadeira foi o primeiro unicórnio brasileiro de 2021, que é como são chamadas as startups com valor de mercado em mais de US$ 1 bilhão. Criada em 2009 e sediada em Curitiba, no Paraná, a empresa aposta em um modelo híbrido entre e-commerce e marketplace de mais de 1,5 milhões de produtos.