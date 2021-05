3SB Parque Logístico oficializa a chegada da Superfrio

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O 3SB Parque Logístico oficializou a chegada da Superfrio, maior operador de serviços logísticos do Brasil em ambiente com temperatura controlada (refrigerados e congelados), que tem como acionistas o Patria Investimentos e a Americold. A Superfrio está investindo cerca de R$ 23 milhões em adequações para atender mais de 10 mil posições de paletes e irá ocupar 12 mil m² no 3SB.

A estimativa é que a nova locação gere, na região de Nova Santa Rita, aproximadamente, 300 novos postos de trabalhos, entre diretos e indiretos. A empresa vai se juntar a Amazon, Super Big, Pepsico, Ipiranga, Comercial Zaffari, DHL, entre outros, dentro do maior Parque Logístico do Rio Grande do Sul.

Inaugurado em julho de 2009, o 3SB Parque Logístico conta com 150 mil m² de armazéns construídos e já deu início ao processo de expansão 2021, com a construção de mais um armazém com 25 mil m².