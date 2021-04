Supermercados de Porto Alegre adotam horários diferenciados para Dia do Trabalhador

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, caiu em um sábado neste ano. Com isso, os supermercados de Porto Alegre terão funcionamento diferenciado no fim de semana. A maior parte dos locais funcionará conforme horários de domingos e feriados.

Os supermercados Zaffari e Bourbon começaram a operar com novos horários desde 10 de abril. Para a maioria das unidades, o atendimento exclusivo para idosos e pessoas do grupo de risco começa às 8h30min e, para demais clientes, às 9h. O fechamento varia entre 20h e 21h na Capital, dependendo da loja.

As duas unidades do Supper Rissul, nos bairros Floresta e São Geraldo, abrem às 7h30min e se estendem até 21h.

Já os supermercados do Grupo Big abrem as portas a partir das 8h. Unidades do Maxxi e Nacional operam até 21h, enquanto o Big vai até 22h.