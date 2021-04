CCG Saúde inaugura em maio novo hospital

O CCG Saúde comemora nesta sexta-feira (30) três décadas de atividades. Além do aniversário, a operadora de planos de saúde terá outro motivo para celebrar em breve: a abertura do Hospital Humaniza, que está sendo construído na rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre. Conforme o médico Francisco Antonio Santa Helena, fundador e presidente do conselho de administração do CCG Saúde, o novo complexo do grupo, que absorve um investimento de cerca de R$ 300 milhões, será inaugurado em meados de maio.

Jornal do Comércio - No que consiste o projeto do Hospital Humaniza?

Francisco Antonio Santa Helena - Tínhamos dentro do nosso planejamento, da nossa visão de negócios, ter um hospital próprio. O Humaniza é um projeto muito moderno com 200 leitos, mais 20 leitos de UTI, com todo o serviço de imagem, desde ressonância, tomografia, raio-X, ecografia e um serviço de urgência 24 horas. Estamos pensando em fazer a inauguração entre 15 e 17 de maio. Dentro do hospital, só não vamos ter pediatria e obstetrícia, as outras especialidades teremos todas, desde a oncologia até as cirurgias cardíacas.

JC - Qual foi o investimento no complexo e quantos empregos deverão ser gerados?

Santa Helena - Vai chegar a aproximadamente R$ 300 milhões e com o complexo, operando a pleno, estamos falando em torno de 500 a 600 funcionários.

JC - Quais são as dimensões do hospital?

Santa Helena - São nove andares e uma área de 22 mil metros quadrados. O nono piso terá o bloco cirúrgico e a UTI. No oitavo, teremos a nossa oncologia e no sétimo andar será colocada a cardiologia. Já o sexto será aproveitado para cirurgia geral e no quinto ortopedia. O quatro, terceiro e segundo andares serão garagens. O térreo terá a recepção, serviços de imagem e ambulatório. Teremos também um subsolo só de emergência, em que o paciente chega pela ambulância ou entra pela recepção.

JC - O hospital receberá apenas pessoas que possuem planos do CCG Saúde?

Santa Helena - Estamos organizando para fazer parcerias e também trabalhar com outras operadoras. Não tem como a gente abrir as parcerias no início, mas gradativamente vamos trazendo para dentro de casa outras operadoras.

JC - O novo espaço também atenderá casos de coronavírus?

Santa Helena - Quando estivermos atendendo 24 horas, qualquer enfermidade, seja ela bacteriana ou viral, vamos ter que atender. Nós também temos uma parceria com os hospitais da Pucrs, Ernesto Dornelles e Divina Providência para casos de Covid.

JC -O Humaniza será o primeiro hospital do grupo?

Santa Helena - Nós temos um hospital em Canoas, um hospital-dia (que atende a casos de menor complexidade), que hoje faz cirurgias ambulatoriais, como de hérnia ou de varizes. São cerca de 320 cirurgias mensais, que serão repassadas para o Humaniza, mas a unidade de Canoas continuará atuando com outros atendimentos, porque temos ali especialidades como pediatria, obstetrícia e ginecologia.

JC - Atualmente, a empresa conta com quais outras unidades de atendimento?

Santa Helena - Hoje, o CCG Saúde possui 20 ambulatórios (nos municípios de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Taquari e Viamão). Também temos um projeto para montar uma clínica própria, 24 horas, em Santa Catarina (na região de Florianópolis), mas a pandemia nos atrapalhou um pouco.

JC - O CCG Saúde alcançou recentemente o patamar de cerca de 200 mil clientes abrangidos pelos seus planos, correto?

Santa Helena - Isso, faz uns cinco a seis dias mais ou menos. Entraram cerca de 10 mil vidas no CCG Saúde que eram de outra operadora que foi vendida e encerrou as atividades. Estamos na iminência de assumir mais alguns clientes de outras duas operadoras e passar de 230 mil pessoas.