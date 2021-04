Grupo Imec confirma loja da rede na Zona Sul de Porto Alegre

unidade na Ramiro Barcelos O Grupo Imec anunciou, nesta quinta-feira (29), a instalação de uma segunda loja em Porto Alegre. Assim como a, no antigo prédio da Copagra, a nova loja também terá a bandeira Desco Super&Atacado e estará localizada na esquina das avenidas Juca Batista e Edgar Pires de Castro, ponto de grande movimentação na Zona Sul da Capital.

O Desco Super&Atacado da Juca Batista será o negócio âncora de um complexo que reunirá outros estabelecimentos comerciais, entre eles uma unidade da rede de Farmácias São João, e terá um total de 160 vagas de estacionamento para clientes. A previsão de abertura das lojas da Ramiro e da Zona Sul é para o final deste ano. As duas novas unidades da Capital devem somar 250 empregos diretos e 120 indiretos.

O formato do grupo caracteriza-se pelo misto de supermercado e atacado, opera com variedade de 7 mil itens de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar e está direcionado ao atendimento dos consumidores finais e empreendedores com a necessidade de abastecer os seus negócios.

inaugurou sua primeira loja na Região Metropolitana No dia 8 de abril, o Grupo Imec. Foi aberta uma unidade Desco Super&Atacado na BR-116, em Esteio, junto ao Multistop Centro de Compras, empreendimento próximo ao parque Expointer. Ainda em 2021, além das duas unidades de Porto Alegre, a rede pretende inaugurar lojas em Santa Cruz do Sul e Montenegro.

Em Lajeado, está em conclusão a primeira etapa da obra de ampliação do centro de distribuição que abastece todas as unidades do grupo. A capacidade de armazenagem apenas na primeira fase de expansão receberá um incremento de 80% frente a atual. Os empreendimentos previstos para 2021 devem gerar a abertura de 540 vagas de emprego direto.

Fundado há 65 anos em Lajeado, o Grupo Imec conta, atualmente, com 17 supermercados e 7 atacados nas regiões dos Vales do Taquari, do Rio Pardo, do Caí e do Paranhana, além da Região Carbonífera e da Serra Gaúcha.