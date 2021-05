Bom Princípio Alimentos mira nas exportações

A Bom Princípio Alimentos, com sede em Tupandi, no Vale do Caí, quer ampliar mercado via exportação de seus 600 produtos. Além da marca Bom Princípio, a empresa conta com as marcas Encosta Gaúcha, Bio Cream e Mais Cream. Hoje, o volume de produção anual da empresa é de 7 mil toneladas.

A companhia, que completa 25 anos em 2021, também espera receber em 45 dias a autorização para o uso da Certificação de Sistema de Segurança Alimentar FSSC 22000 (Food Safety System Certification). A empresa passou, entre os dias 5 e 9 de abril, pela auditoria da norma internacional.

De acordo com o diretor-presidente da Bom Princípio, Alexandre Ledur, os contatos comerciais já foram iniciados com países como Dinamarca, Noruega, Inglaterra, Nova Zelândia e China. Entre os países que a empresa planeja desembarcar seus produtos, em um primeiro momento, estão Bolívia, Uruguai, Paraguai e República Dominicana, já com marcas registradas. "A certificação FSSC 22000 nos dá uma grande abertura e proporciona também uma maior confiança dos consumidores pela qualidade de nossos produtos", destaca Ledur.

A empresa investiu para preparar toda operação de exportação, em um período de 14 meses, em torno de R$ 110 mil entre contratação de equipe de assessoria para exportação, registro de marcas e capacitação de equipe interna. "Projetamos ainda, para o futuro próximo, um investimento da ordem de R$ 200 mil para capacitação e estrutura da marca já com foco também no mercado internacional", complementa ele.

A empresa, que em 2017 iniciou a sua linha de Food Service, viu mudar o foco do seu faturamento. "Até 2016, eu diria que quase 90% do nosso faturamento estava voltado ao varejo. Então 2017 começamos a trabalhar forte na linha Food Service, com o lançamento de bisnagas, tanto na linha fruta, quanto na linha leite e na linha chocolate", cita o executivo.

Ledur destaca que, atualmente, a linha de Food Service representa mais de 50% do faturamento - segundo ele, cujo sucesso é decorrente de muita pesquisa para poder descobrir quais são as necessidades dos consumidores. O empresário lembra que só em 2018 foram lançados mais de 80 itens de produtos no mercado e naquele ano também ocorreram novos investimentos, voltados à automatização da linha de conservas, ampliando a sua capacidade produtiva.

A Bom Princípio, hoje, fabrica geleias e doces de frutas, doces de leite, conservas, linha festas, produtos diet e zero lactose e ampla linha Food Service, como os recheios prontos sabor chocolate, recheios de frutas, geleias de brilhos, linha festas e doce de leite para confeitaria. E também terceiriza para outras empresas, como a Santa Clara e Fritz e Frida.





Linha funcional está entre os lançamentos previstos