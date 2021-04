Prefeitura quer desburocratizar legislação para atrair investimentos ao Parque Industrial da Restinga

Para buscar alavancar o desenvolvimento econômico do extremo-sul de Porto Alegre, a prefeitura estuda a possibilidade de desburocratizar a legislação para atrair novas empresas ao Parque Industrial da Restinga. Nesse sentido, um grupo de trabalho será constituído pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) da Capital, para elaborar alternativas voltadas ao crescimento da região.

A decisão foi anunciada nesta terça-feira (27) pelo secretário da pasta, Rodrigo Lorenzoni, em reunião na sede da Associação do Comércio e da Indústria da Restinga. Segundo ele, a secretaria fará um diagnóstico completo da situação do parque industrial para apresentar ao prefeito Sebastião Melo.

“Há um amplo espaço para ser aproveitado por indústrias das mais variadas vertentes. Atualmente, o maior obstáculo encontrado pelos empreendedores para investir aqui tem sido o excesso de burocracia e de leis ultrapassadas”, relata Lorenzoni.

Após o levantamento, a ideia é desenvolver um cronograma de ações voltadas à otimizar a relação do município com o empresariado. "Há um sentimento na cidade de que chegou o momento de simplificarmos as relações entre Poder Público e iniciativa privada, sempre com a intenção de gerar emprego e renda aos porto-alegrenses”, ressalta o gestor.

Acompanhado do secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, o titular da Smdet também vistoriou os terrenos do parque industrial, identificando algumas ocupações irregulares no entorno, que serão analisadas pela equipe do Departamento Municipalde Habitação (Demhab).