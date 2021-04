Ouro fecha em baixa, pressionado por alta do dólar e dos juros dos Treasuries

O ouro fechou em leve baixa nesta terça-feira (27) um dia antes da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O metal precioso foi pressionado durante a sessão pela alta do dólar e pelo avanço dos juros dos Treasuries.

Nesta terça, o ouro para junho recuou 0,07%, a US$ 1.778,8 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

"Antes da decisão do Fomc Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed, o ouro provavelmente continuará a se consolidar entre a faixa de US$ 1.770 e US$ 1.790", afirma o analista de mercado financeiro Edward Moya, da Oanda.

No pregão desta terça, o metal ficou menos atrativo para os investidores devido à valorização do dólar ante os pares, o que deixa o ouro mais caro para detentores de outras divisas. Além disso, juros dos títulos da dívida americana mais altos também tiram o "brilho" da commodity.

O mercado não espera nenhuma mudança na política do Fed na decisão desta quarta-feira, 28, mas especula alguma mudança de tom. "Pode ser interessante ouvir o que Powell tem a dizer sobre o desenvolvimento da inflação e sobre quando as compras de títulos - que atualmente chegam a US$ 120 bilhões por mês - podem ser reduzidas", afirma o analista de metais preciosos Carsten Fritsch, do Commerzbank, em referência ao presidente da instituição, Jerome Powell, que concederá coletiva de imprensa na quarta.

Para Moya, da Oanda, o preço do ouro pode ultrapassar a marca de US$ 1.800 se o Fed não desencadear uma liquidação de Treasuries.

Agência Estado