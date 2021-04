Via Varejo, dona das Casas Bahia e Pontofrio, muda nome para Via

A Via Varejo, dona das Casas Bahia e do Pontofrio, anunciou que mudou o nome para Via. Segundo a empresa, a mudança corresponde a uma reformulação da estratégia, dado que, com as mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19, a companhia hoje vai além do varejo.

"Os resultados da companhia, apresentados ao mercado em março, mostram que a Via não é mais uma empresa de varejo. Que já está indo além", afirma o grupo em comunicado divulgado neste domingo (25). "No último ano, a empresa se reinventou, rompeu e unificou as barreiras físicas e digitais das lojas, sites e apps", completa.

A companhia também alterou o nome do Pontofrio, que agora é apenas Ponto. Além do nome, o grupo adotou novos logo e slogan --"Imagine Caminhos". Em março, o presidente da Via, Roberto Fulcherberguer, afirmou que a empresa começou 2020 com 26% das vendas concentradas no on-line e terminou com 50%. "Não vou dizer que não sentiremos nada, é impossível, mas estamos muito mais bem preparados do que estávamos no segundo trimestre de 2020. Para nós, é um caminho mais suave, nossos 20.000 vendedores continuarão vendendo", afirmou sobre as novas medidas de restrição da época causadas pelo agravamento da pandemia.

A transformação acompanha inovações em outras companhias de varejo brasileiras. No meio de abril, o Magazine Luiza anunciou a compra da empresa de conteúdo Jovem Nerd, a 17ª de uma série de aquisições em áreas diversificadas desde o início de 2020.