Especial do JC traz resultados da pesquisa Marcas de Quem Decide 2021

O especial do JC que circula na edição desta segunda-feira, dia 26 de abril, divulga com exclusividade os resultados da pesquisa Marcas de Quem Decide 2021.

Em sua 23ª edição, o levantamento - realizado pelo JC em parceria com a Qualidata - é o único que mede tanto a lembrança quanto a preferência de um público seleto: gestores de negócios e altos executivos do Rio Grande do Sul. A pesquisa apresenta o panorama completo das marcas que estão na mente e no coração do público em 71 setores da economia e 4 categorias especiais (Proatividade na Pandemia, Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Ambiental e Marca Gaúcha Inovadora).

A novidade este ano é a categoria ligada ao combate ao novo coronavírus, que exigiu transformações e engajamento das organizações, com efeitos em suas marcas.