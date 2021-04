Abrasel comemora flexibilizações para bares e restaurantes no Rio Grande do Sul

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS) aprovou as novas flexibilizações para o setor, anunciadas pelo governo do no Rio Grande do Sul nessa quinta-feira (22). Em nota oficial nesta sexta (23), a entidade afirma que a medida atende uma de suas principais demandas: a extensão do atendimento presencial até às 23h.