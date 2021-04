Ambulantes da Orla do Guaíba recebem chaves de 19 lojas para ocupação

Vendedores ambulantes que atuam ao longo do trecho 1 da Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre, receberam nesta segunda-feira (19) as chaves de 19 salas para ocupação. As lojas, com instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, de gás natural e sistema de exaustão, já podem receber os últimos retoques e deverão estar liberadas para operação em um prazo de cerca de sessenta dias.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet) da Capital, a liberação dos espaços era guardada há dois anos pelos permissionários ligados à Associação dos Ambulantes da Orla do Gasômetro, que haviam sido transferidos para barraquinhas em frete ao Anfiteatro Pôr do Sol, por conta do início das obras de revitalização do local.

Agora, os empreendedores terão cerca de dois meses para se adequarem às padronizações exigidas pela prefeitura, que incluem a colocação de piso específico, gesso acartonado, divisórias em MDF, etc. As estruturas têm área entre 9,38 e 12,43 metros quadrados, e também permitirão aos comerciantes operarem com serviço de tele-entrega.

De acordo com o titutal da Smdet, Rodrigo Lorenzoni, a iniciativa é mais uma forma de incentivar o empreendedorismo na cidade. "Essa entrega significa muito, pois qualifica o trabalho dos micro e pequenos empreendedores da orla. Além de qualificar a atividade dos ambulantes, oferecendo um local adequado para eles trabalharem, outro fator importante é que estarão atuando nas proximidades de um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre”, destacou o secretário.

Segundo a presidente da Associação dos Ambulantes, Sônia Welter de Ávila, os 19 ambulantes, que agora atuarão como microempreendedores individuais (MEIs), estão aniosos para iniciar o preparo das lojas. "Temos que fazer ainda alguns ajustes, nós estamos bem ansiosos. No máximo em 60 dias tudo estará pronto”, afirmou.