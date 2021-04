Edital para adoção do Muro da Mauá será lançado nesta segunda-feira

A prefeitura lança nesta segunda-feira (19) o edital para adoção de parte do Muro da Mauá. Serão disponibilizados para adoção 750 metros do muro.

O governo do Estado já firmou acordo com o BNDES para desenvolver um modelo de exploração do local, e aguarda as indicações da instituição. No começo de janeiro, com a liberação da instalação de futuros operadores, entre restaurantes, cafés e fast-food e serviços de passeios, a previsão era de que as primeiras atividades no local tivessem início em março. Com o avanço a pandemia, porém, a estreia foi suspensa.