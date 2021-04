Lola Bar de Tapas encerra atividades no bairro Rio Branco, em Porto Alegre

Prestes a completar, no mês de julho, nove anos de funcionamento em Porto Alegre, o Lola Bar de Tapas encerrou suas atividades. O estabelecimento, que desde 2012 funcionava em um charmoso casarão azul da Rua Castro Alves, no bairro Rio Branco, não resistiu aos impactos da pandemia e fechou as portas no início desta semana.

Em comunicado divulgado nas redes sociais do bar, na segunda-feira (12), a direção da casa anunciou a decisão de suspender o atendimento no local, em função da "instabilidade da pandemia", e informou que manterá, no entanto, o serviço de entregas a domicílio: "É com algum nó na garganta, mas também com muitas boas energias, que informamos que o Lola vai fechar na Castro. A instabilidade da pandemia foi demais pra gente, vamos cerrar las portas até que possamos voltar a receber os clientes e amigos com a mesma alegria de sempre", destaca o post.

nove em cada 10 bares A crise que se abate sobre o setor gastronômico desde o iníco da pandemia, agravada pelos fechamentos temporários e restrições de atendimento, vem resultando no encerramento de várias operações de bares e restaurantes da cidade. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), divulgada nesta quarta-feira (14),e restaurantes gaúchos estão com problemas para quitar os salários em abril.

Inspirado nas tabernas da Espanha, o bar-restaurante se destacava por oferecer sangrias, a típica bebida feita com frutas e vinho tinto, pratos mais elaborados da cozinha daquele país, tábuas e petiscos, chamados de tapas. Os tradicionais churros com doce de leite também faziam a alegria dos clientes.

No ano passado, ao celebrar os oito anos de funcionamento, as duas sócias que tocavam o bar fizeram um registro especial nas redes, lamentando não comemorar a data, pela primeira vez, "com a casa cheia, música alta ou em uma festa de rua". Para manter o clima de comemoração com os clientes, chegaram a lançar na data um kit especial de aniversário, com balões, lembrancinhas, sangria e "croquetas", croquetes feitas com presunto serrano.

Ao longo de mais de um ano com serviço limitado, o Lola também lançou caixas especiais para delivery, com combinações de antepastos e tábuas, para ganarantir o happy hour da clientela.

A aposta na telentrega foi destacada em várias outras postagens. A mais recente delas, em 17 de março, reconhecia a importância desse serviço para a manutenção das atividades. "Vamos dar um grande viva ao delivery. Porque imagina a gente precisando fazer isolamento social sem poder ter acesso às delícias dos nossos bares e restaurantes preferidos? Além disso, essa é a única forma destes estabelecimentos continuarem operando e tentando atravessar essa difícil fase", comentou a direção da casa.

O anúncio do fechamento causou comoção entre os clientes, que têm registrado comentários nas postagens, desejando o breve retorno do bar. A intenção das sócias segue a linha de retomada do negócio, em um outro momento, com o "novo Lola, mais moderno e vacinado".

A reportagem tentou contato com as propietárias do estabelecimento, mas não obteve retorno.