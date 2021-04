Panvel vai abrir loja com espaço para vacinação na Protásio Alves, em Porto Alegre

Até o final de abril, a Panvel vai inaugurar uma loja com mix completo na Protásio Alves, 723, no bairro Santa Cecília. O empreendimento, localizado em um terreno alugado na esquina com a João Guimarães, está sendo construído há cerca de três meses, e vai contar com 17 vagas de estacionamento. Serão 285m² de loja, com mais de 14 mil itens, e uma sala Clinic e Vacinas, específica para exames e vacinação. O atendimento ocorrerá durante 24h.

Segundo o diretor-executivo de Operações da Panvel, Roberto Coimbra, o objetivo principal da nova unidade é adequar a oferta no bairro, com o que o consumidor tem demandado: proximidade e estacionamento. "A Panvel já tem uma loja naquela região há mais de 30 anos, porém é pequena e não tem estacionamento", explica. "Aquele tipo de loja não atende mais as necessidades do consumidor. Então vimos a oportunidade do terreno de construirmos uma loja ampla, com todo nosso mix, desde medicamentos até produtos de higiene e beleza, maquiagens, cosméticos, e de prevenção e saúde."

Obra está sendo finalizada e deve ser entregue na última semana abril. Foto Patrícia Comunello/Especial/JC

A sala Clinic e Vacinas também oferecerá medição de sinais vitais, glicemia, pressão, temperatura, testes de Covid-19, entre outros. O local contará com geladeira para armazenagem de produtos termolábeis, com controle de temperatura, e injetáveis. "Este ano começaram os serviços de testes (de Covid-19, glicemia, e outros genéticos), este é um mercado que está crescendo", justifica Coimbra. Segundo o gestor, cerca de 15 a 20 colaboradores irão se revezar no atendimento. O contrato de aluguel do terreno é de no mínimo dez anos.