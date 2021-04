Lideranças destacam resiliência dos empresários em ano difícil

Na esteira de todas as dificuldades impostas à sociedade ao longo de 2020 e neste início de 2021, diferentes lideranças empresariais apontam a resiliência como um fato marcante deste período. E, com o início da vacinação contra a Covid-19, desponta o otimismo e a esperança, como destacaram presidentes de entidades no Marcas de Quem Decide 2021, premiação organizada na manhã desta quinta-feira (15) pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata.

“O ano de 2020, e também 2021, tem sido difícil, mas empresários têm em seu DNA a capacidade de não desistir nunca, por pior que seja o cenário. Com esforço conseguimos manter as atividades em um nível de 75%. O governo entendeu que o setor industrial está diretamente ligado à oferta de produtos ao consumidor final, e por isso não poderíamos parar”, destacou o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.

O executivo avalia que o País está avançando na crise da pandemia, e que acredita que entre julho e agosto o Brasil já terá em torno de 60% da sua população vacinada com a primeira dose – e grande parte com a segunda dose. Com isso, um novo cenário econômico desponta no horizonte.

“Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e todos os principais países com quem negociamos já terão vacinado a maior parte de sua população. Assim, as atividades poderão retornar ao ritmo normal, o que deverá ocorrer entre o final de 2021 e início de 2022”, estima Petry.

Também otimista quanto aos próximos meses, Anderson Cardoso, presidente da Federasul, diz que apesar do cenário atual, o Estado em boas perspectivas pela frente.

“Apesar do momento extremamente difícil e complexo, avançamos muito no Rio Grande do Sul em termos de reformas e propostas, algumas já sendo feitas. Com o auxílio da toda a sociedade civil, estimo que tenhamos até o final de 2021 um ano melhor”, pondera Cardoso.

Luiz Carlos Bohn, presidente da Fecomércio, destacou que o Marcas de Quem Decide 2021 deixa a certeza de que se está avançando na qualificação e desenvolvimento das empresas.

É gratificante saber que, mesmo em meio aos desafios impostos no último ano, somos reconhecidos por continuar atuando fortemente e fazendo diferença na vida da sociedade, com inovação e reinvenção dos nossos processos. Este é o início de um novo tempo para a economia e para as empresas”, analisou Bohn.

Eduardo Fernandez, presidente do LIDE/RS, considera que a premiação organizada pelo Jornal do Comércio tem um histórico extremamente relevante para o Estado com um todo ao destacar empresas que conseguiram encantar, valorizar e satisfazer seus clientes e se reinventar em um momento tão crítico.

“Estamos em um momento onde todos precisamos ser mais eficientes e revolucionar os negócios. Os desafios são enormes, mas certamente as empresas premiadas pelo Marcas se envolveram com este trabalho e continuam sendo lembradas pelos gaúchos por suas ações, eficiência e comprometimento com o que estão fazendo no mercado”, elogia Fernandez.