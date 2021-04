Evento online do Marcas de Quem Decide repercute nas redes sociais

A edição de 2021 do Marcas de Quem Decide foi transmitida online na manhã desta quinta-feira (15) no canal do YouTube do Jornal do Comércio e também no site. Mesmo que o tradicional encontro entre os representantes das empresas mais lembradas e preferidas dos gaúchos não tenha ocorrido de forma presencial, a interação à medida que os resultados foram divulgados não deixou de acontecer.

Na transmissão via YouTube, foram diversos comentários de empresas que figuraram entre as posições de destaque e também do público que acompanhou o evento. O Sindilojas Porto Alegre parabenizou as empresas premiadas na edição de 2021 e celebrou o primeiro lugar (5,7%) na preferência dos entrevistados na pesquisa na categoria Sindicato Patronal. “Parabéns a todos os premiados! Estamos muito felizes em receber este reconhecimento e de sermos uma das marcas líder por mais um ano. Estamos ao lado dos lojistas e do nosso varejo, sempre”, disse a entidade.

A Tramontina, que conquistou a primeira colocação na lembrança e na preferência na categoria Ferramenta Manual, marcou presença na transmissão online. “A Tramontina parabeniza toda a equipe do JC e também todas as empresas agraciadas, que fazem esse Rio Grande do Sul muito maior. Parabéns”, comentou Rosane Fantinelli, gerente de marketing corporativo da empresa. Ainda nos comentários da transmissão, Nanci Walter, primeira mulher presidente do Crea-RS, comemorou a conquista do conselho gaúcho. “Em nome do CREA-RS, e estando à frente da presidência nesta gestão, agradecemos ter chegado, pela primeira vez na história do Conselho, como a Marca Preferida e, também, a mais Lembrada”, celebrou.

Outra marca que conquistou a preferência e a lembrança dos gaúchos foi a Unimed, sendo a mais lembrada por 79,8% e a preferida por 71% dos entrevistados. Na transmissão, a cooperativa parabenizou as outras empresas que conquistaram destaque mesmo em um ano adverso em razão da pandemia. “Parabéns Jornal do Comércio e todas as marcas que se destacaram neste ano desafiador”, disse o comentário da Unimed Rio Grande do Sul.

Uma das tradições das edições anteriores e presenciais do Marcas de Quem Decide, a foto de equipes e líderes de empresas premiadas, não ficou de fora na versão online. No lugar do backdrop, uma galeria online onde, em tempo real, o público pôde produzir suas fotos acompanhando o evento. As imagens ilustrarão o caderno impresso que circula no próximo dia 26 com a pesquisa completa. A Storia Eventos, responsável pela produção do Marcas de Quem Decide, celebrou a importância do momento na transmissão online. “Parabéns JC e Qualidata. Um projeto lindo que traz esses movimentos do mercado, destacando as pessoas que fazem parte dessa construção. A Storia se orgulha de estar na produção desde sua primeira edição”, disse o comentário.