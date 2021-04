Eduardo Leite destaca 'reinvenção do Estado' no Marcas de Quem Decide

Marcas de Quem Decide 2021 Participando de forma virtual do, o governador Eduardo Leite utilizou o slogan do evento, Um Novo Tempo Para se Reinventar, para definir a própria gestão no comando do Rio Grande do Sul.

“O Jornal do Comércio mais uma vez faz um trabalho importante para estimular o desenvolvimento do Estado. O slogan desta edição não poderia ser melhor para o momento que vivemos. Sob o ponto de vista do poder público estadual, estamos vivendo um processo intenso de reinvenção do Rio Grande do Sul”, comparou Leite.

A reinvenção do Estado, explicou, veio das necessidades para fazer frente às dificuldades financeiras que há anos projetaram o Rio Grande do Sul nacionalmente pelo elevado déficit fiscal e crise nos cofres públicos. A mudança neste cenário, defendeu Leite, veio com a proposta de tornar o Estado mais competitivo, retirando parte do peso da máquina pública dos ombros do cidadão.

“Desde que assumimos o governo, perseguimos o objetivo de melhorar a competitividade do RS e criar condições para que, a partir de um Estado mais amigável a quem empreende, se gere riquezas, emprego e renda, e assim melhorar serviços públicos e o bem-estar social”, disse Leite, em depoimento enviado por vídeo na abertura do Marcas de Quem Decide transmitido online na manhã desta quinta-feira (15).

O governador avalia que sua gestão tem obtido avanços neste sentido, apesar de todos os impactos que a pandemia teve sobre o Rio Grande do Sul. Atualmente, argumenta Leite, o Rio Grande do Sul vem ganhando projeção nacional de forma positiva.

“Hoje, somos referência pelas soluções que encontramos a uma situação fiscal considerada por muitos como irreversível. Avançamos em processos como privatizações, concessão de rodovias, parcerias público-privadas e reformas estruturantes que permitirão ao setor privado atuar em áreas onde o Estado é historicamente pouco eficiente”, avaliou Leite.

O governador acrescentou que esse conjunto de ações é uma mostra de que o Rio Grande do Sul está comprometido com o novo ciclo de crescimento, e que a aproximação com a iniciativa privada simboliza o empenho do governo em valorizar o empreendedorismo, fonte de geração de empregos, de aumento da arrecadação de impostos e de modernização da prestação de serviços.

Ao final, Leite avançou para temas políticos e criticou a condução do governo federal no combate ao avanço da Covid-19 no País.

“Além de termos de lidar com a pandemia, precisamos enfrentar mentiras e desinformações sobre a atuação do governo com a infeliz politização da tragédia sanitária por parte de quem deveria estar coordenando soluções em nível nacional e não gerando conflitos ”, destacou Leite.

No combate local ao coronavírus, o governador disse que o Rio Grande do Sul praticamente triplicou o número de leitos de UTI e segue ampliando a rede de saúde, além de ter anunciado mais de R$ 130 milhões em auxílio emergencial aos setores econômicos mais afetados pelas medidas de restrição de atividades, como bares, restaurantes alojamentos e setor de eventos.

“Vivemos no Rio Grande do Sul o recrudescimento da pandemia, o que impôs ao Estado maior participação para combater os efeitos da doença, seja na questão sanitária ampliando leitos, se adquirindo equipamentos e repassando recursos a municípios e hospitais, e também com ações na área econômica”, ponderou Leite.