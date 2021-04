Diretor do JC destaca trabalho para a construção de uma marca

Na abertura do Marcas de Quem Decide 2021, na manhã desta quinta-feira (15), Giovanni Tumelero, diretor de operações do Jornal do Comércio, destacou a tradição da premiação, realizada há 23 anos em parceria com o Qualidata, assim como a relevância dos dados da pesquisa para o meio empresarial como ferramenta de gestão.

Tumelero lembrou ainda que o slogan deste evento, Um Novo Tempo Para se Reinventar, é igualmente uma marca de todo o trabalho do JC, que neste ano completa 88 anos.

“Entendemos a importância desse evento para o mercado gaúcho e nosso objetivo é entregar com seriedade uma pesquisa aprofundada e com resultados inéditos para o Rio Grande do sul e Brasil”, reforçou Tumelero.

O executivo lembrou que as métricas divulgadas pela pesquisa permitem que as empresas e entidades avaliem seus esforços nas construções de suas marcas, o que exige enorme dedicação e tempo.

“Os consumidores estão cada vez mais exigentes e a concorrência mais acirrada. E nós levamos ao mercado gaúcho os resultados dos trabalhos realizados pelas marcas ao longo do ano e evidenciamos as empresas que tem se destacado dentro de um cenário de constantes surpresas e desafios diários”, explicou o executivo.

O evento também reforça a meta do Jornal do Comércio, como principal veículo de economia e negócios do Estado, de auxiliar as empresas no seu crescimento sustentável, assim promovendo o desenvolvimento econômico e social gaúcho, acrescentou Tumelero.

"As empresas reunidas aqui, no Marcas de Quem Decide, juntas representam uma parcela significativa do PIB do Rio Grande do Sul. E certamente serão decisivas na recuperação econômica do Estado e do País", avaliou o executivo.