Nacional estreia 'nova geração' de lojas na briga pelo nicho de vizinhança

A pandemia consagrou um tipo de guerra e não é contra o novo coronavírus. É a disputa dos supermercados pela vizinhança, reforçada pelo distanciamento social que fez as pessoas buscarem opções de compra mais perto de casa. Para elevar o poder de fogo, o grupo BIG, com venda anunciada em março para o Carrefour , estreia em abril o que está sendo chamada de "nova geração" de lojas da bandeira Nacional.

Pelo menos 15 operações já vestem a nova roupa, que inclui logomarca, fachada e principalmente ambiente interno. Uma das estreantes é a filial do Shopping Praia de Belas, única da Capital a figurar na lista de largada das mudanças.

As outras estão em Cachoeirinha, Montenegro, Guaíba (duas unidades), Barra do Ribeiro, Viamão, Gramado, Gravataí, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Novo Hamburgo, Gravatai e Canoas. Com exceção da maior cidade turística gaúcha, as outras 14 são da Região Metropolitana.

Porto Alegre e Região Metropolitana assistem à chegada de novos concorrentes, vindos do Interior, como a rede que comprou unidades da rede Dia, e o Imec, de Lajeado, de Santa catraina, como o Bistek, e expansões de players maiores, com a Companhia Zaffari, que abrirá dois novos supermercados até junho

Pisos e paredes brancas e novas áreas para alimentos frescos e in natura são destaques na mudança. Fotos: BIG/Divulgação

Em nota, o grupo informou que a reconfiguração deve abranger as 99 filiais da bandeira até o fim deste ano. "Queremos ser melhor opção, experiência e referência da vizinhança de cada loja, ser o destino de feira e reposição, e reconhecidos pela qualidade em perecíveis”, elencou Paulo Drago, diretor-executivo de Supermercados do Grupo BIG, em comunicado.

A rede de autosserviço não chegou a divulgar o aporte nas mudanças. Além do braço do Sul, o Super Bompreço, que opera no Nordeste, também passa por modificações dentro do mesmo conceito. O grupo, criado após acordo de aquisição e uso das bandeiras, que incluem BIG, Sam's Club, Maxxi Atacado, TodoDia e com o Walmart em 2019, explicou que as alterações foram testadas antes em pilotos em quatro lojas.

Os consumidores vão se deparar com disposição diferenciada de produtos, mais espaço e mais branco nos revestimentos, como piso, painéis de setores e teto, com efeito na luminosidade do ambiente. A iluminação é um dos itens que mais influenciam a compra em um supermercado. Também foram criadas mais áreas dedicadas a alimentos perecíveis e frescos.

Caixas em que o cliente passa os produtos e paga sem precisar de operador faz parte de conceito

A filial do Praia de Belas tem caixas para o próprio cliente registrar os produtos e pagar, os self-checkouts, sem ter de passar pelas operadoras de caixa.