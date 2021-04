Marcas que se destacaram em inovação e meio ambiente

Duas categorias do Marcas de Quem Decide, evento do Jornal do Comércio e Qualidata, destacam nome do setor econômico gaúcho que se diferenciam pelas ações e investimentos no meio ambiente e em inovação. No grupo de Marca Gaúcha Ambiental, sete grupos foram reconhecidos na pesquisa. Já na Marca Gaúcha Inovadora, estão mais seis finalistas.

No dia 26 deste mês, caderno especial e conteúdos nas redes sociais e site do JC vão trazer a íntegra dos vencedores.

A chilena CMPC, uma das maiores players da indústria de celulose nas Américas com seu complexo em Guaíba, encabeçou o elenco ambiental, seguida por outra gigante no continente, a Braskem, que está no Polo Petroquímico de Triunfo. Randon, de implementos rodoviários e autopeças, é a mais inovadora, à frente na lista com seis mais votadas.

O diretor-geral da CMPC, Mauricio Harger, reconheceu a relevância da premiação ambiental para a empresa. "Saber que a sociedade gaúcha reconhece que a celulose é um produto renovável, sustentável e biodegradável é importante. Essa é a matéria-prima do futuro, e compartilhar isso com toda a sociedade é uma grande honra", destacou.

Para Daniel Randon, CEO e presidente das Empresas Randon, a inclusão da companhia em categorias como inovação, meio ambiente e empreendedorismo mostra que as ações desenvolvidas durante a crise da pandemia de Covid-19 foram corretas. "Esse prêmio é um reconhecimento do trabalho dos mais de 13 mil protagonistas que são nossos colaboradores, que movem as Empresas Randon no sentido do nosso propósito de conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade", afirmou.

Um detalhe: algumas marcas estão nas duas frentes, reforçando a interação e integração entre as duas dimensões dentro da condução e sustentação dos negócios. São elas Randon, Marcopolo e Tramontina, que têm outra característica em comum: nasceram e têm suas sedes na Serra Gaúcha.

Confira os nomes de cada lista das categorias

Marca Gaúcha Ambiental

CMPC

Braskem

Marcopolo

Tramontina

Gerdau

Randon

Fruki

Marca Gaúcha Inovadora