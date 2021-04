Veja quais foram as grandes marcas gaúchas em 2020

O ano de 2020 foi marcado pela resiliência e capacidade de mudança das empresas em meio à maior crise sanitária da história recente. Quem se diferenciou teve o reconhecimento da população do Rio Grande do Sul. Os mais lembrados neste esforço estão na lista das Grandes Marcas Gaúchas do Ano, categoria que lidera a pesquisa do Marcas de Quem Decide.