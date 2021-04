Nove em cada 10 bares e restaurantes do RS estão com problemas para pagar salários em abril

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Nova pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que nove em cada 10 bares e restaurantes gaúchos estão com problemas para quitar os salários em abril. Altamente impactados pelas restrições de funcionamento impostas pela pandemia, suspensão de contratos e redução de jornadas, os estabelecimentos operam no vermelho desde o ano passado e acumulam dívidas para sustentarem as operações.

“É impossível manter nossos negócios sem poder atuar em todos os horários e sem o auxílio do governo”, aponta Maria Fernanda Tartoni, presidente da Abrasel no Rio Grande do Sul.

Segundo ela, os empresários não queriam demitir funcionários, mas tiveram de readequar as equipes por conta das limitações de atendimento e de lotação de clientes. “É fundamental o governo voltar com a suspensão de contratos e redução de jornadas, pois, mais adiante, esperamos a liberação para abrir normalmente e vamos precisar da equipe”, defende.

Em situação crítica ao longo de 2020, os empresários percebem uma piora dos negócios nesse ano. Em março, eram oito em cada 10 estabelecimentos com dificuldade para pagar a folha. No mesmo mês, 85% dos bares e restaurantes fecharam com prejuízo, índice que era de 51% em janeiro.

A dirigente enfatiza que o ramo de gastronomia está operando no vermelho desde o início da pandemia, e que alcançou metade do faturamento em relação ao período anterior às restrições. Como reflexo da situação, as demissões e endividamento aumentaram.

Os dados da Abrasel apontam ainda que três em cada quatro bares e restaurantes demitiram nos primeiros meses de 2020, e os pagamentos em atraso atingem quadro em cada cinco estabelecimentos. Além dsso, as dívidas geram preocupação para a maioria do empresariado do setor, pelo risco de desligamento do Simples Nacional.

Principais dados da pesquisa:

Empregos, salários e faturamento

- 90% dos empresários alegam problemas para pagar integralmente os salários em abril.

- 85% usaram a lei de suspensão de contratos e redução de jornadas.

- 75% pretendem usar a medida se a lei for reeditada.

- 74% tiveram de demitir nos três primeiros meses de 2021.

- 85% tiveram prejuízo em março (Em janeiro, o índice era de 51%).

Dívidas e crédito

- 80% das empresas estão com algum tipo de pagamento atrasado. Destes, 71% devem o Simples Nacional e 70% temem desligamento.

- 52% se cadastraram ao Pronampe. Outros 33% tentaram, mas não conseguiram obter o financiamento.

- 82% não conseguiram prorrogar o empréstimo e 61% receberam negativa do banco ao tentar.

Fonte: Abrasel