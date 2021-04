Estado ficará com passivo relativo a ex-autárquicos de R$ 241 milhões após venda da CEEE-T

A exemplo do que aconteceu quando a CEEE-D foi privatizada (braço de distribuição de energia do grupo), para vender a CEEE-T (segmento de transmissão da estatal que opera linhas e subestações com maiores tensões) o Estado absorverá os passivos relacionados aos chamados ex-autárquicos, servidores que entraram na companhia quando era uma autarquia. No caso da distribuidora, a dívida absorvida era na ordem de R$ 447 milhões e, com a transmissora, o cálculo é de R$ 241 milhões, tomando como base junho de 2020.

O Chefe do Departamento de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES, Marcos Torreão, que participa da modelagem de privatização da companhia, acrescenta que com a CEEE-T haverá uma espécie de equilíbrio nas contas para o governo gaúcho, pois alguns ativos ficarão de fora da alienação e serão transferidos para o Estado, como, por exemplo, a sede da estatal, localizada na Avenida Joaquim Porto Villanova, em Porto Alegre. Outra diferença dos processos é o valor de venda. Enquanto a CEEE-D foi repassada ao grupo Equatorial por R$ 100 mil, para os 66,06% do capital social que a CEEE-Par (holding controlada pelo governo gaúcho) detém na transmissora foi estipulado o valor mínimo de R$ 1,698 bilhão.

O leilão da distribuidora foi realizado no final de março e o da CEEE-T está previsto para ocorrer em junho. Uma peculiaridade deste próximo certame é que, segundo acordos de acionistas vigentes, será concedido o exercício do direito de preferência para a aquisição da participação acionária detida pela CEEE-T na Transmissora Sul Litorânea de Energia (TSLE) e na Fronteira Oeste Transmissora de Energia (FOTE), representando 49% do capital social de cada um destes investimentos. Nesses empreendimentos, que representam respectivamente 487 e 285 quilômetros de linhas de transmissão, a estatal gaúcha possui como sócia a Eletrobras CGT Eletrosul. Sobre os planos quanto a esses ativos, a assessoria de imprensa da Eletrobras informa que a “companhia está seguindo o processo normal da governança, realizando as análises pertinentes. Quando for tomada a decisão, haverá comunicação ao mercado pelos canais formais”.

Torreão adianta que o preço mínimo pelo direito de preferência para adquirir os 49% que o Grupo CEEE possui na FOTE é de R$ 83,1 milhões e para a compra do mesmo percentual de participação na TSLE é de R$ 217,5 milhões. O prazo de manifestação é até o dia 11 de maio. Tanto o chefe do Departamento de Estruturação de Empresas e Desinvestimento do BNDES como o presidente do Grupo CEEE, Marco da Camino Soligo, participaram na semana passada de audiência pública sobre a privatização da CEEE-T. Na ocasião, Soligo destacou como benefícios do repasse para a inciativa privada da área de transmissão a melhoria da confiabilidade do sistema elétrico, maior competitividade nos leilões de complexos de transmissão de energia, mais agilidade nas execuções de empreendimentos e na captação de recursos. “E implica a despolitização e ausência de gerência política na companhia”, aponta o dirigente.

CVM abre investigação quanto à possível omissão de informações