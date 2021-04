Prefeitura fecha primeiro trimestre com aprovação de quase R$ 1,8 bilhão em investimentos

A prefeitura de Porto Alegre licenciou 297 novos empreendimentos no primeiro trimestre, que somam uma estimativa de investimentos de R$ 1,792 bilhão. A grande concentração de recursos financeiros está em projetos residenciais: 225 ao total, com valor de investimento superior a R$ 1 bilhão.

Já o setor de comércio atacadista e varejista prevê investir menos, R$ 436,6 milhões, em 34 novos empreendimentos. O setor de serviços teve 36 projetos autorizados nos primeiros três meses do ano, somando R$ 236,7 milhões em investimentos.

“A construção civil responde mais rapidamente aos grandes períodos de crise. Ela deve puxar outros setores para a retomada pós-pandemia. São investimentos fundamentais que geram empregos e reaquecem a economia”, afirma o secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm.

Os dados apresentados pelo Escritório de Licenciamento, vinculado à Smamus, incluem os projetos prioritários, grupo de empreendimentos enquadrados num regime de tramitação mais célere. Neste trimestre, foram aprovados 13 empreendimentos desta categoria, que devem gerar 4.874 empregos diretos e 15.223 empregos indiretos.

“Os números refletem a maior agilidade na liberação de licenças, por meio do Licenciamento Expresso, e pelas regras dos projetos prioritários. Apesar da bandeira preta, o volume de projetos aprovados é o mesmo do período pré-pandemia, resultado de um processo de transformação digital do licenciamento do município”, explica o diretor do Escritório de Licenciamento, Artur Amaral Ribas.

Hoje, 240 serviços são realizados 100% online, o que garante agilidade e atendimento mesmo durante as restrições sanitárias.