Livraria mineira inaugura primeira loja no Rio Grande do Sul

a primeira loja da Rede Livraria Leitura no Rio Grande do Sul Após meses em obras, foi inaugurada. A Leitura, uma livraria mineira, já recebia clientes no seu primeiro dia de abertura (foto), que aconteceu nessa segunda-feira (12). A unidade fica no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre.

Diante do cenário instável da pandemia do novo coronavírus no Estado, a rede optou por postergar a inauguração devido ao fechamento das atividades econômicas na Capital. Em janeiro, o diretor-presidente da Leitura, Marcus Teles, indicou ao Jornal do Comércio que a data prevista para abrir a loja era na primeira quinzena de março.

flexibilizações do governo estadual no modelo de distanciamento controlado, Recentemente, o sócio-gerente da Leitura e responsável pela livraria no Barra Shopping, Davi Spach, afirmou que uma demora na instalação do ar-condicionado atrasou o cronograma em alguns dias. Com esse empecilho resolvido e asa abertura foi possível.

A loja possui 500m², além de 250m² de mezanino, com mais de 60 mil livros à venda. A partir do fechamento da Saraiva, a rede mineira enxergou uma oportunidade para inaugurar sua primeira loja na região Sul do Brasil.