Bolsas da Ásia fecham mistas, após balança comercial chinesa e de olho em Covid

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (13) após a divulgação da balança comercial chinesa e em meio a preocupações com o avanço da Covid-19 não apenas no continente como em outras partes do mundo. O índice japonês Nikkei subiu 0,72% em Tóquio, a 29.751,61 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,07% em Seul, a 3.169,08 pontos, e o Hang Seng teve modesta alta de 0,15% em Hong Kong, a 28.497,25 pontos.

Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto recuou 0,48%, a 3.396,47 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto registrou ligeira perda de 0,06%, a 2.187,57 pontos. Já em Taiwan, o Taiex caiu 0,21%, a 16.824,91 pontos.

Dados publicados nesta madrugada mostraram que as exportações chinesas deram um salto anual de 30,6% em março. O resultado, porém, ficou abaixo das expectativas de um aumento de 40% e também aquém do acréscimo de 60,6% visto no primeiro bimestre. As importações da China, por sua vez, subiram 38,1% na comparação anual de março, superando previsão de alta de 25%.

Independentemente do que analistas esperavam, os números mostram que a China continua se recuperando com força dos efeitos da pandemia do coronavírus, o que pode encorajar Pequim a reverter medidas de estímulo monetário e fiscal.

O apetite por risco na Ásia é limitado pelo avanço da Covid-19 em países da região, como Índia, Filipinas e Tailândia. A situação da doença também é preocupante em outras partes, como na Europa e no Brasil. Na Oceania, a bolsa australiana ficou praticamente estável nesta terça, com ganho marginal de 0,04% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 6.976,90 pontos.

Agência Estado