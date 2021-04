Magazine Luiza já está contratando para centro de distribuição em Gravataí

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Poucos dias após anunciar a instalação de um Centro de Distribuição (CD) em Gravataí, a varejista Magazine Luiza já abriu processo seletivo. Gaúchos da região metropolitana já podem aplicar para sete setores nesta segunda-feira (12) - a empresa pretende disponibilizar 360 vagas nos próximos meses.

Até esta segunda, a empresa divulgou oportunidades para as áreas Logística (operacionais, liderança e administrativa), Manutenção Predial, Melhoria Contínua, Orçamento/custos e Segurança Patrimonial. O cadastro é realizado no si te de Carreiras do Magazine Luiza (https://carreiras.magazineluiza.com.br/).