Fórum da Liberdade 2021 começa nesta segunda-feira em formato online

www.forumdaliberdade.com.br Começa na tarde desta segunda-feira (12) o Fórum da Liberdade 2021. O evento, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), chega à 34ª edição e será totalmente on-line e gratuito. As inscrições seguem abertas até amanhã (dia 13 de abril), segundo e último dia dos encontros, pelo link

As palestras e os debates ocorrerão à tarde e à noite, divididos em cinco painéis. Analistas políticos, empreendedores e pensadores de diferentes campos da ciência abordarão o tema “O Digital Limita ou Liberta”, que convida a uma reflexão sobre os efeitos das novas tecnologias na sociedade.

"Queremos pautar o debate de ideias sobre esse tema que é muito atual e, mesmo no digital, tenho certeza que conseguiremos promover conversas muito ricas", comenta a presidente do IEE, Júlia Tavares.

No total, o evento conta com 25 palestrantes. Entre os convidados, estão o ex-presidente Michel Temer, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o filósofo Luiz Felipe Pondé, o fundador do portal Ranking dos Políticos, Alexandre Ostrowiecki, o economista Guilherme Benchimol, o cientista político americano Jason Brennan e o sociólogo húngaro Frank Furedi. Serão 26 palestrantes no total.

Programação

Dia 12 de abril (segunda-feira)

16h – As mídias sociais vão implodir a democracia?

Com Alexandre Ostrowiecki, João Pereira Coutinho e Murillo de Aragão

17h10min – Abertura oficial

Com David Feffer e Hamilton Mourão

18h20min – Detox Digital

Com Cláudio Manoel, Luis Vabo e Ítalo Marsili

19h30min – O que um presidente tem a dizer?

Com Michel Temer

20h20min – Vai tudo virar fintech?

Com Guilherme Benchimol, Marcos Boschetti e Sergio Furio

Dia 13 de abril (terça-feira)

15h – O desafio das ferramentas digitais na educação

Com Salman Khan

16h15min – Reféns de milícias digitais?

Com Frank Furedi, Jason Brennan e Luiz Felipe Pondé

17h40min – Caiu na rede, é venda

Com Alexandre Birman, Bel Humberg e Rachel Maia

19h05min – O vencedor leva tudo?

Com João Pinho de Mello, Ricardo Geromel e Ronaldo Lemos

20h20min – Special guests

Com Mary O'Grady

21h10min – Quem vigia os vigilantes?

Com James Robinson e William Waak