Exportações de calçados sinalizam retomada, afirma associação

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) sinalizam uma retomada nas exportações brasileiras de calçados. No mês de março, foram embarcados 12,3 milhões de pares, que geraram US$ 70,84 milhões, alta de 38,5% em volume e queda de 4,5% na receita em dólar no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Entretanto, no comparativo com fevereiro, as altas aconteceram tanto em volume (+23,3%) quanto em dólares (+15%).

Já no acumulado do trimestre, as exportações somaram 32 milhões de pares, pelos quais foram pagos US$ 193,36 milhões, incremento de 0,1% em volume e queda de 19,6% em receita no comparativo com igual ínterim do ano passado. De acordo com a Abicalçados, as discrepâncias entre percentuais de volume e receita se dão pela valorização do dólar ante a moeda brasileira, que oportuniza a formação de preços mais atrativos no mercado internacional, diminuindo o preço médio do calçado exportado.

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, ressalta que o dado sinaliza uma “normalização” no mercado internacional, que acontece na medida do avanço da vacinação em massa contra a Covid-19, principalmente nos Estados Unidos. “A expectativa, diante de uma base muito ruim do ano passado, é de que neste ano alcancemos um crescimento de cerca de 13% nas exportações, em volume”, projeta o dirigente, ressaltando que, no entanto, os registros ainda devem ficar aquém dos níveis pré-crise, em 2019.

No primeiro trimestre do ano, o principal destino do calçado brasileiro no exterior foi os Estados Unidos, para onde foram embarcados 3,25 milhões de pares por US$ 40,28 milhões, alta de 14,8% em volume e queda de 15% em receita no comparativo com o mesmo período do ano passado.

O segundo destino do calçado verde-amarelo no período foi a Argentina. Nos três meses, os argentinos somaram a importação de 2,2 milhões de pares brasileiros, pelos quais foram pagos US$ 20,33 milhões, quedas tanto em volume (-7,5%) quanto em receita (-20,7%) ante período correspondente de 2020.

Entre os estados, o principal exportador foi o Rio Grande do Sul. No primeiro trimestre, os calçadistas gaúchos embarcaram 7,18 milhões de pares, pelos quais receberam US$ 81,78 milhões, quedas tanto em volume (-4,2%) quanto em receita (-20,9%) ante igual período do ano passado.

O segundo exportador do trimestre foi o Ceará, de onde partiram 11,68 milhões de pares por US$ 55,67 milhões, quedas de 5,5% e 19,8%, respectivamente, ante intervalo correspondente de 2020.

Importações cresceram mais de 50% no mês passado