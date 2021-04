Prefeitura de Porto Alegre abre inscrições para encontros sobre a concessão do Trecho 2 da Orla

A Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) realiza uma rodada de encontros virtuais desta quarta-feira (14) até 22 de abril com interessados na concessão do Trecho 2 da Orla do Guaíba, localizado entre a Rótula das Cuias e o Arroio Dilúvio. A sondagem do mercado será realizada de forma individual pela SMP, com a participação do Instituto Semeia, parceiro da prefeitura na estruturação do projeto.

“Queremos ouvir o mercado para termos a clareza se, no cenário econômico atual, haverá interessados caso o edital seja lançado ainda neste semestre”, destaca a secretária Municipal de Parcerias, Ana Pellini. Empresas interessadas em participar devem mandar e-mail para [email protected] , com a indicação de data e horário de preferência para a realização do encontro. O agendamento será feito de acordo com a ordem de recebimento das solicitações.

Sobre a concessão

O projeto sofreu alterações em relação ao modelo apresentado no ano passado. A prefeitura retirou a obrigatoriedade da instalação de uma roda gigante no Trecho 2, o que reduziu os investimentos obrigatórios de R$ 70 milhões para R$ 25 milhões. A concessionária que vencer a licitação terá a liberdade para a construção de um outro atrativo âncora, previamente aprovado pelo poder concedente.

Estão entre os itens obrigatórios no projeto a construção de uma praça de chegada, sanitários, decks e passarelas, cachorródromo, um teatro de arena, vegetação e paisagismo, sistema de iluminação, comunicação visual e espaço de eventos ao ar livre. O contrato será de 35 anos.