Bolsas de NY fecham semana em alta com otimismo sobre economia dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira (9) encerrando uma semana de ganhos, em meio ao otimismo do mercado com a economia americana, o que levou o Dow Jones e o S&P 500 a recordes históricos de fechamento. Entre os principais elementos observados, esteve o pacote de infraestrutura do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que indicou nesta sexta esperar apoio republicano para a proposta. Por outro lado, o temor com a alta da inflação nos EUA e na China após a publicação de indicadores com avanços acima do inspirou cautela.

O Dow Jones fechou em alta de 0,89%, aos 33.800,60 pontos, o S&P 500 encerrou com avanço de 0,77%, aos 4.128,80 pontos, e o Nasdaq, de 0,51%, aos 13.900,19 pontos. Na semana, houve alta de 1,95%, 2,71% e 3,12% em cada índice, respectivamente.

As bolsas abriram mistas, com as pressões inflacionárias reacendendo preocupações de que tanto o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) quanto o PBoC - o BC chinês - possam antecipar a remoção de estímulos monetários que adotaram em reação à pandemia.

Nos EUA, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) subiu 1% em março ante fevereiro, superando de longe a previsão de analistas, de alta de 0,4%. Na China, números de inflação ao produtor e ao consumidor do mês passado também ficaram acima das expectativas.

O presidente da distrital de Dallas do Fed, Robert Kaplan, afirmou que a entidade monetária deve ficar atenta para uma possível alta contínua na inflação no quarto trimestre de 2021 em diante.

No entanto, ao longo do dia as bolsas ganharam impulso. Pela tarde, Biden disse estar confiante de que conseguirá apoio bipartidário ao seu pacote de investimentos em infraestrutura, após ter conversado com parlamentares republicanos.

Uma das altas mais relevantes foi a da Amazon, que subiu 2,21%. O movimento aconteceu após trabalhadores da filial da empresa na cidade de Bessemer, no Estado americano do Alabama, votarem contra a formação de um sindicato. A semana foi de intenso noticiário no âmbito trabalhista para a empresa, com acusações sobre o tratamento dispensado aos funcionários.

As ações do Citi subiram 0,17%, após uma elevação no preço de compra dos papéis. Nesta sexta, um advogado do banco americano, que no ano passado pagou por engano centenas de milhões de dólares de seu próprio dinheiro aos credores da Revlon, afirmou durante uma audiência que a empresa não é o único banco com um problema de erro de pagamento.

Agência Estado